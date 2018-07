Russo conquista nona etapa e respira nos caminhões

Após um dia de descanso no acampamento de Iquique (CHL), os participantes da categoria caminhões voltaram nesta terça-feira (13) à rota do Rali Dacar para disputa da nona etapa, em 450 quilômetros de trechos cronometrados até Calama (CHL). O Kamaz russo foi o centro das atenções, comandando a dobradinha do dia. O líder Airat Mardeev venceu a especial e ganhou um respiro no acumulado diante das investidas de seu o companheiro de time Eduard Nikolaev, que terminou em segundo, 1min29s atrás.

Depois de nove dias, Mardeev é o primeiro na classificação geral com o tempo total de 31h52min50s. Ele possui mais de 14 minutos sobre Nikolaev, que assumiu o segundo posto após desbancar o também russo Andrey Karginov.

Quinto colocado na especial, o checo Ales Loprais, do caminhão Man, tem sido até agora o único piloto que pode tentar quebrar o domínio do Kamaz. Apesar disso, ele está na quarta posição, 1h18min17s de distância do ponteiro.

DÉCIMA ETAPA

Os participantes dos caminhões vão nesta quarta-feira (14) para Argentina, onde encaram uma especial de 358 quilômetros. O percurso irá até Cachi, na província de Salta.

RESULTADOS

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 5h19min29s

2º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz)

+1min29s

3º Gerard de Rooy (HOL) / Darek Rodewald (POL) / Jurgen Damen (BEL) #501 (Iveco) +7min05s

4º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +15min33s

5º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +18min58s

CLASSIFICAÇÃO

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 31h52min50s

2º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) +14min10s

3º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +20min42s

4º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +1h18min17s

5º Dmitry Sotnikov (RUS) / Igor Devyatkin (RUS) / Andrey Aferin (RUS) #520 (Kamaz) +1h51min49s