Russo fatura ouro na marcha de 20 km no Mundial

Ivanov chegou na frente com boa vantagem para o segundo colocado, com o tempo de 1h20min58s. A prata ficou com o chinês Chen Ding, campeão olímpico nos Jogos de Londres. Ele marcou 1h21min09s. O espanhol Miguel Ángel López, que registrou 1h21min21s, levou o bronze.

Para chegar ao triunfo, Ivanov contou com punições aplicadas aos rivais. O guatemalteco Erick Barrondo, medalha de prata na Olimpíada de 2012, e o chinês Zhen Wang, bronze em Londres, foram desclassificados e tiveram que deixar a prova a poucos quilômetros do fim por terem "flutuado", ou seja, levantaram os dois pés do chão ao mesmo tempo, o que é proibido na marcha.

O mesmo aconteceu com Caio Bonfim, único brasileiro na disputa. A prova não contou com a participação do bicampeão da marcha, o russo Valeriy Borchin - venceu em 2009 e 2011. O atleta está machucado.