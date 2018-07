Russo surpreende e vence quinta etapa dos carros no Rali Dacar

Uma surpresa nesta quinta etapa dos carros do Rali Dacar, que aconteceu nesta quinta-feira, de Copiapó até Antofagasta, em trajeto de 632 km, sendo 458 km de trechos cronometrados. Quem se deu melhor foi o veículo Mini do russo Vladimir Vasilyev, que desbancou os favoritos e venceu a sua primeira etapa na competição, com o tempo de 4h19min18s.

Agora, com o bom resultado desta quinta, ele é o sétimo colocado na classificação geral. Quem também pode comemorar é o carro liderado pelo árabe Yazeed Alrajhi, que terminou em segundo, apenas 20 segundos atrás do líder, e continua na perseguindo o príncipe catari Nasser Al-Alttiyah, primeiro colocado no geral, mas que terminou na quarta posição nesta quinta etapa.

Na terceira posição, outra surpresa: o norte-americano Robby Gordon, com um Hummer, que até então era o 39.º colocado no geral. Ele cruzou a linha de chegada apenas 1min25s depois de Vasilyev.

Quem continua sofrendo nesse Dakar é o francês Cyril Despres, pentacampeão na categoria das motos. Com problemas mecânicos, o Peugeot do piloto ficou parado hoje por cerca de 1h30min.

Os brasileiros Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da Mitsubishi Petrobrás, fizeram outra boa etapa e terminaram o dia mais uma vez na 18.ª posição, subindo para 24.º no geral. O navegador brasileiro Eduardo Sachs, que corre com um Nissan, ao lado do piloto português Ricardo Leal, completou em 25.º. Eles estão em 20.º no geral.

SEXTA ETAPA

Sem descanso, as equipes irão da Costa do Pacífico até a cidade de Iquique, no Chile, nesta sexta-feira (9). Os competidores dos carros terão um percurso de 647 km, sendo 277 km de trechos cronometrados.

RESULTADO DA 5.ª ETAPA

1.º Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov (Mini) - 4h19min18s

2.º Yazeed Alrajhi/Timo Gottschalk (Toyota) - +20s

3.º Robby Gordon/Johnny Campbell (Hummer) - +1min25s

4.º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel - (Mini) +3min24s

5.º Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret (Peugeot) - +4min04s

18.º Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (Mitsubishi) - +28min04s

25.º Ricardo Leal/Eduardo Sachs (Nissan) - +41min04s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Mini) - 16h53min26s

2.º Giniel de Villiers/Dirk Von Zitzewitz (Toyota) - +10min35s

3.º Yazeed Alrajhi/Timo Gottschalk (Toyota) - +20min29s

4.º Krzysztof Holowczyc/Xavier Panseri (Mini) - +48min55s

5.º Eric Van Loon/Wouter Rosegaar (Mini) - +53min25s

20.º Ricardo Leal/Eduardo Sachs (Nissan) - +3h04min56s

24.º Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (Mitsubishi) - +3h32min47s