Russo vence etapa nos Alpes e Froome amplia liderança na Volta da França

A primeira etapa de uma sequência nos Alpes da Volta da França aconteceu da forma que o líder da competição, o britânico Chris Froome, queria. Se não venceu, o ciclista conseguiu uma ótima 11.ª colocação no estágio e abriu vantagem na classificação geral. A primeira posição ficou com o russo Ilnur Zakarin.

O russo se aproveitou de uma arrancada na reta final da 17.ª etapa para cruzar na primeira colocação depois dos 184,5 quilômetros da capital suíça Berna ao lago artificial Finhaut-Emosson, também no país. O ciclista que cumpriu dois anos de suspensão por doping entre 2009 e 2011 terminou o percurso em 4h36min33s.

Zakarin estava atrás do polonês Rafal Majka e do colombiano Jarlinson Pantano na descida da montanha La Forclaz, mas acelerou e garantiu a ultrapassagem a 6,5 quilômetros da linha de chegada para conquistar sua primeira vitória em uma etapa da Volta da França. Pantano foi o segundo, 55 segundos atrás, e Majka o terceiro, a 1min26s.

Mas o maior beneficiado após a etapa desta quarta-feira foi mesmo o atual campeão Chris Froome. O britânico que luta por seu terceiro título na França - venceu também em 2013 - terminou a pouco menos de oito minutos de Zakarin, resultado suficiente para que abrisse vantagem na ponta a poucas etapas para o fim da competição.

Após este estágio, Froome tem 77h25min10s já percorridos, ampliando para 2min27s a diferença para o segundo colocado, o holandês Bauke Mollema, 18.º nesta quarta. A terceira posição é do britânico Adam Yates, a 2min53s do líder, seguido do colombiano Nairo Quintana, a 3min27s.

Com isso, a camisa amarela segue com Froome, enquanto Majka tem a branca de bolinhas vermelhas (melhor montanista) e Yates, a branca (melhor jovem). A camiseta verde (melhor velocista) é do eslovaco Peter Sagan e a Movistar mantém-se como melhor equipe até o momento.

Restam somente quatro etapas para o fim da Volta da França, sendo que a última, no domingo, é praticamente um desfile dos ciclistas em Paris. Com Froome perto da conquista, a competição será retomada nesta quinta-feira com mais um estágio de contra-relógio nos 17 quilômetros de Sallanches até Megève.