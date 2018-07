Russos ditam o ritmo nos caminhões durante terceira etapa do Dacar

Principal favorito ao título do Rali Dacar 2015 nos caminhões, o Kamaz, enfim, começou a se impor na competição realizada pela sétima vez na América do Sul. Com três equipes no Top 5 - Airat Mardeev, em primeiro; Andrey Kargoniv, em segundo; e Dmitry Sotnikov em quinto -, o time russo sobrou na terceira etapa, disputada nesta terça-feira (6), entre San Juan e Chilecito, na Argentina, que teve uma rota de 542 km, sendo 284 km de trechos cronometrados.

Com a vitória, o veículo de Mardeev ganhou três posições na classificação geral e agora ocupa a liderança com tempo total de 8h26min22s. A diferença do ponteiro sobre o trio comandado pelo checo Ales Loprais, vice-líder da categoria com o Man, é de 7min55s.

O segundo lugar na terceira etapa também fez o atual campeão Karginov, do Kamaz, subir na tabela. Ele está em terceiro, 7min58s atrás do seu compatriota e líder dos caminhões.

QUARTA ETAPA

Com uma quilometragem distinta em relação às motos, quadriciclos e carros, os caminhões percorrerão nesta quarta-feira (7) 768 km, sendo 174 km de trechos cronometrados. A quarta etapa do Dacar 2015 marca a chegada ao Chile, por Copiapó.

TERCEIRA ETAPA - CAMINHÕES

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 3h19min06s

2º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +1min51s

3º Gerard de Rooy (HOL) / Darek Rodewald (POL) / Jurgen Damen (BEL) #501 (Iveco) 4min30s

4º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +7min

5º Dmitry Sotnikov (RUS) / Igor Devyatkin (RUS) / Andrey Aferin (RUS) #520 (Kamaz) +7min32s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - CAMINHÕES

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 8h26min22s

2º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +7min55s

3º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +7min58s

4º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) +8min07s

5º Martin Kolomy (CZE) / Rene Kilian (CZE) / David Kilian (CZE) #506 (Tatra) +8min22s