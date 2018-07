Russos faturam a 1ª entre os caminhões no Rali Dacar

Após um primeiro dia atípico, sem caminhões russos do Kamaz no top 5 do Rali Dacar, as coisas parecem ter voltado ‘ao normal’. Nesta segunda-feira, durante a segunda etapa da competição, com 331 quilômetros de trechos cronometrados entre as cidades de Villa Carlos Paz e San Juan, na Argentina, o trio liderado por Eduard Nikolaev venceu ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 3h34min01s.

Agora, na classificação geral, eles aparecem na segunda posição, apenas 20 segundos atrás do líder holandês Hans Stacey, com um Iveco, que terminou a especial na quarta posição, com tempo 1min27s superior a Nikolaev.

Os segundos mais rápidos do dia foram os bielorussos comandados por Siarhei Viazovich, com um MAZ, apenas 46 segundos mais lentos que os líderes. A terceira posição ficou com outro Kamaz russo, do trio liderado por Airat Mardeev.

Os pilotos russos costumam dominar a categoria dos caminhões (venceram 10 das últimas 12 provas do Dakar). Eduard Nikolaev levou a melhor em 2013, enquanto Andrey Karginov é o atual campeão da prova.

TERCEIRA ETAPA

Nesta terça-feira (6), os pilotos farão mais uma etapa em solo argentino, antes de cruzarem a divisa com o Chile. Para os caminhões, o trecho cronometrado será de 284 quilômetros, e sairá de San Juan com destino a Chilecito.

RESULTADOS (extraoficiais)

1º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) 3h34min01s

2º Siarshei Viazovich (BLR) / Pavel Haranin (BLR) / Andrei Zhyhulin (BLR) #510 (Maz) +46s

3º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) +49s

4º Stacey Hans (HOL) / Serge Bruynkens (BEL) / Bernard Der Kinderen (HOL) #504 (Iveco) +1min27s

5º Martin Kolomy (TCH) / Rene Kilian (TCH) / David Kilian (TCH) #506 (Tatra) +1min41s

CLASSIFICAÇÃO (após duas etapas)

1º Stacey Hans (HOL) / Serge Bruynkens (BEL) / Bernard Der Kinderen (HOL) #504 (Iveco) 5h6min11s

2º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) +20s

3º Martin Kolomy (TCH) / Rene Kilian (TCH) / David Kilian (TCH) #506 (Tatra) +1min01s

4º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) +1min045

5º Siarshei Viazovich (BLR) / Pavel Haranin (BLR) / Andrei Zhyhulin (BLR) #510 (Maz) +1min25s