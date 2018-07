Ruy Fonseca fecha primeiro dia do hipismo CCE na liderança

Logo abaixo dele, três mulheres (o hipismo é uma modalidade mista): Kathryn Robinson (Canadá), Marilyn Litte (EUA) e Jessica Phoenix (Canadá), a atual campeã. O Brasil ainda teve Carlos Parro com 69,59%, em sétimo; Marcio Jorge Carvalho, com 65,21%, em 11.º; e Henrique Martins, com 63,06%, em 17.º. Este último é marido da atriz Ana Paula Arósio.

Por equipes, o Brasil está em terceiro, com 136,70 pontos perdidos, atrás apenas de Canadá (133,70) e EUA (133,00). A competição segue no sábado, com a prova de cross country, e no domingo, com duas apresentações no salto.

Em Guadalajara, há quatro anos, o melhor brasileiro foi Marcio Jorge, nono colocado. Por equipes, o Brasil ficou no terceiro lugar, atrás de EUA e Canadá. Além de Marcio Jorge, Ruy Fonseca também estava no Pan passado. O País já está garantido no Rio-2016, por sediar o evento.