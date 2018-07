Ruy Fonseca vai para o último dia do hipismo CCE em primeiro lugar

O Brasil vai chegar na última das três provas do CCE (Concurso Completo de Equitação) nos Jogos Pan-Americanos de Toronto como favorito a conquistar uma medalha de ouro e uma de bronze. Neste sábado, Ruy Fonseca, em conjunto com Tom Bombadill Too, zerou sua apresentação no cross country, mantendo a liderança individual obtida na prova de adestramento.

Veterano da equipe aos 42 anos, Ruy manteve, assim, os 38,90 pontos perdidos. Ele é seguido de perto por duas mulheres (o CCE é uma modalidade mista): a norte-americana Mariliyn Little, com 40,30 pontos perdidos, e a canadense Jessica Phoenix, atual campeã pan-americana, que soma 42,10.

No domingo, a competição do CCE vai chegar ao fim com duas provas de saltos. Também está na briga direta pela medalha Carlos Parro, ao lombo de Caulcourt Landline, com 45,60 pontos. Assim como Ruy e outros 17 cavaleiros e amazonas, ele zerou sua apresentação no cross-country.

Por equipes, o Brasil assumiu o segundo lugar e chega à última etapa do CCE favorito à medalha de prata. Os brasileiros têm 136,70 pontos, brigando diretamente pelo ouro contra os Estados Unidos, que têm 133,00. O Canadá vem em terceiro, já bastante distante, com 159,00 pontos.

O bom resultado coletivo do Brasil é explicado pelo fato de os quatro cavaleiros do País estarem entre os 13 primeiros do individual e terem zerado a prova de cross-country. Marcio Jorge Carvalho é o 10.º colocado, com 52,20 pontos. Já Henrique Pinheiro, que é marido da atriz Ana Paula Arósio, tem 55,40 pontos, na 13.ª posição.

Já é um resultado muito melhor do que o obtido em 2011, quando Marcio Jorge foi o melhor brasileiro, na nona colocação, e o segundo melhor do País completou no 12.º lugar. Por equipes, o Brasil conquistou o bronze em Guadalajara.

Desde 1999 o Brasil não fatura a prata no CEE - acostumou-se com o bronze desde então. Já na prova individual a última medalha foi obtida no Pan de 1995. Em Toronto, o País já ganhou o bronze no adestramento por equipes.