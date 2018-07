Ruy usa as redes sociais para arrumar emprego O lateral-direito Ruy, mais conhecido como Ruy Cabeção, de 34 anos, inovou ao procurar um novo clube para atuar em 2013. Sem empresário e emprego, o jogador, que agora gerencia sua carreira com a mulher, decidiu utilizar as redes sociais para chamar a atenção de dirigentes. "Minha mulher me ajuda com tudo, temos a internet para divulgar de tudo um pouco e por que não tentar encontrar um clube para jogar? Foi aí que tive a ideia do Twitter e do Facebook e usar meus seguidores." Por meio do @ruycabecao2, Ruy se diz "livre para negociações" e divulga todos seus contatos.