Ryan Hunter-Reay vence etapa de Long Beach da Indy

Como foi o terceiro colocado em Long Beach, Will Power segue líder da classificação da Fórmula Indy, com 172 pontos em quatro corridas - ele venceu as duas primeiras etapas da temporada. O vice-líder do campeonato ainda é o brasileiro Hélio Castroneves, também da equipe Penske, que tinha vencido a prova anterior e chegou em 7º lugar neste domingo - assim, soma 130.

Ryan Hunter-Reay aparece agora em terceiro lugar no campeonato, com 129 pontos. Já o inglês Justin Wilson, da equipe Dreyer&Reinbold, está em quarto, com 125 pontos, depois de ter sido o segundo colocado na etapa de Long Beach.

A prova deste domingo foi decidida por erros ou problemas, sem grandes ultrapassagens. Will Power teve uma falha no seu Penske na volta 16, quando liderava a corrida - o carro parou de tracionar após uma redução de marcha. Foi aí que Hunter-Reay assumiu a ponta. Depois, ele fez o suficiente para garantir sua posição.

Os brasileiros ficaram num grupo intermediário. O melhor foi Tony Kanaan (Andretti), em quinto lugar - assim, é o oitavo no campeonato, com 94 pontos. Depois, Mario Moraes (KV) ficou em sexto lugar, Helinho terminou em sétimo, Vitor Meira (AJ Foyt) chegou em 11º e Raphael Matos (Luczo Dragon) cruzou em 20º.

A prova teve apenas uma bandeira amarela. Foi quando o brasileiro Mario Romancini (Conquest) forçou uma ultrapassagem sobre o norte-americano Graham Rahal (Sarah Fisher), na disputa pela 20ª posição, na volta 58, e provocou o acidente. Assim, os dois pilotos foram forçados a abandonar a prova.

A corrida deste domingo em Long Beach, na Califórnia, fecha a primeira parte do campeonato. Agora, virão os circuitos ovais - são quatro seguidos -, sendo que o primeiro deles será no Kansas, em 1º de maio.

Confira a classificação final da prova:

1) Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti) - 85 voltas

2) Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold) - a 5s6031

3) Will Power (AUS/Penske) - a 8s5864

4) Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) - a 10s6287

5) Tony Kanaan (BRA/Andretti) - a 11s7732

6) Mario Moraes (BRA/KV) - a 16s5171

7) Hélio Castroneves (BRA/Penske) - a 16s8928

8) Ryan Briscoe (AUS/Penske) - a 18s2214

9) Dan Wheldon (ING/Panther) - a 19s4575

10) Mike Conway (ING/Dreyer&Reinbold) - a 19s9307

11) Vitor Meira (BRA/AJ Foyt) - a 27s4005

12) Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi) - a 28s1352

13) Hideki Mutoh (JAP/Newman Haas Lanigan) - a 28s6037

14) Marco Andretti (EUA/Andretti) - a 30s0120

15) EJ Viso (VEN/KV) - a 31s6182

16) Danica Patrick (EUA/Andretti) - a 32s1804

17) Simona de Silvestro (SUI/HVM) - a 33s1652

18) Takuma Sato (JAP/KV) - a 1 volta

19) Alex Lloyd (ING/Dale Coyne) - a 1 volta

20) Raphael Matos (BRA/Luczo Dragon)- a 1 volta

Não terminaram a corrida:

Alex Tagliani (CAN/Fazzt)

Graham Rahal (EUA/Sarah Fisher)

Mario Romancini (BRA/Conquest)

Bertrand Baguette (BEL/Conquest)

Milka Duno (VEN/Dale Coyne)