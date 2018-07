Ryan Lochte bate 1º recorde mundial individual no ano

O recorde anterior era do húngaro Laszlo Cseh, que marcou 3min57s40 em dezembro de 2009, quando ainda era permitido o uso dos supermaiôs. Cseh esteve presente à final desta quinta-feira, mas terminou apenas na sexta colocação. O tunisiano Oussama Mellouli (3min57s47) e o norte-americano Scott Clary (3min57s66) completaram o pódio.

A equipe masculina da Rússia obteve o recorde mundial do revezamento 4x200 metros livre, em uma disputa emocionante com Estados Unidos e França, que completaram o pódio. O quarteto russo, formado por Nikita Lobintsev, Danila Izotov, Evgeny Lagunov e Alexander Sukhorukov, completou a prova em 6mi49s05. O recorde anterior era do Canadá, registrado em 2009, com 6min51s05.

A norte-americana Natalie Coughlin venceu a final dos 100 metros costas, com o tempo de 56s08, que é o novo recorde do campeonato. Ela ficou à frente das chinesas Zhao Jing e Gao Chang, que completaram o pódio. Os 800 metros livre teve dobradinha espanhola, com vitória de Erika Garcia, com 8min11s61, seguida por Mireia Belmonte Garcia, que já acumula três medalhas no Mundial de Dubai.

O russo Stanislav Donets foi campeão dos 100 metros costas, com 49s07, e bateu o recorde do campeonato. A norte-americana Rebbeca Soni (29s83) foi campeã nos 50 metros peito com apenas um centésimo de vantagem para a australiana Leiston Pickett (29s84).

Nas semifinais dos 50 metros borboleta, a sueca Therese Alshmmar marcou 25s19 e bateu o recorde do campeonato. Também com a melhor marca da história do torneio, a norte-americana Ariana Kukor passou para a final dos 100 metros medley com o tempo de 58s65.