Ryan Lochte bate Michael Phelps e é ouro nos 200 m livre no Mundial

XANGAI - Ryan Lochte venceu o primeiro confronto direto contra Michael Phelps no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Xangai. Nesta terça-feira, ele superou o compatriota para faturar a medalha de ouro da prova dos 200 metros livre, marcada pelo duelo entre os dois principais nadadores dos Estados Unidos.

Phelps dominou o início da prova, passando nas duas primeiras viradas na liderança. Porém, ele foi superado por Lochte nos 50 metros finais da disputa e viu o rival vencer nesta terça-feira com o tempo 1min44s44. Phelps terminou na segunda colocação com o tempo de 1min44s79.

O alemão Paul Biedermann, que defendia o título mundial de 2009, conquistado em Roma, terminou a prova na terceira colocação. O recordista mundial da prova registrou o tempo de 1min44s88. Já o sul-coreano Park Tae-hwan , que foi campeão dos 400 metros livre no Mundial de Xangai no domingo, ficou fora do pódio ao completar a prova na quarta colocação.

Lochte e Phelps ainda vão voltar a se enfrentar nesta edição do Mundial de Esportes Aquáticos na prova dos 200 metros medley. Os dois estão entre os principais nomes da natação, com Lochte tendo sido o principal destaque do Pan Pacífico, principal campeonato de 2010, enquanto Phelps faturou oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008.

Antes da prova dos 200 metros livre, Phelps já havia faturado uma medalha de bronze em Xangai ao participar da equipe do revezamento 4x100 metros livre dos Estados Unidos. A prova foi vencida pela Austrália.

Polo aquático. A seleção brasileira masculina de polo aquático encerrou a sua participação no Mundial de Xangai na 14.ª colocação. Na disputa do 13.º lugar, nesta terça-feira, a equipe foi derrotada pelo Casaquistão por 9 a 7.