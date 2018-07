Ryan Lochte mira recorde de Michael Phelps para Olimpíada de 2012

Quando Michael Phelps ganhou oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008, seu feito parecia ser inatingível no curto prazo. Mas Ryan Lochte parece disposto a provar o contrário. O norte-americano acaba de concluir o Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), em Dubai, com um desempenho impressionante.

Lochte venceu todas as cinco provas individuais que ele participou, como Phelps em Pequim, e também levou os Estados Unidos ao ouro no revezamento 4 x 100 metros medley, no domingo. Assim, terminou o Mundial com seis ouros e uma prata. O desempenho mostrou que ele poderia ser capaz de igualar Phelps nos Jogos de Londres, em 2012.

"Ele certamente está se firmando como o melhor nadador do mundo, e ele está fazendo isso de uma maneira que eu não estou vendo um fim", disse David Marsh, assistente-técnico dos Estados Unidos. "Em muitos maneiras, acho que estamos vendo o começo daquilo que ele pode fazer".

Os recordes mundiais estabelecidos por Lochte nos 200 e 400 metros medley foram as únicas marcas individuais quebradas na natação em 2010, quando foi proibido o uso de maiôs tecnológicos. E os únicos eventos que o norte-americano não ganhou em Dubai foram dois revezamentos.

Os Estados Unidos ficaram com a prata no 4 x 200 metros livre e em quarto lugar no 4 x 100 metros livre. Mas se Phelps e alguns outros destaques dos Estados Unidos tivessem competido, Lochte poderia ter ganho oito ouros. "Todos nós pensamos que ele pode fazer oito eventos", disse Marsh. "A grande coisa sobre ele é que ele é muito treinado. Ele provou nas últimas classificações olímpicas que ele pode lidar com provas duplas e ele tem uma boa capacidade de recuperação".

Em agosto, Lochte ganhou seis medalhas de ouro no Pan-Pacífico e Phelps faturou cinco. "Oito medalhas de ouro é quase impossível de superar, mas Ryan está definitivamente no seu caminho, e acho que a rivalidade entre os dois só vai fazer os dois melhorar", disse a nadadora Natalie Coughlin. "Ryan está nadando muito, muito bem".

A próxima batalha entre Lochte e Phelps deve acontecer em julho, no Mundial de Xangai, que servirá como uma prévia para a Olimpíada de 2012. Lochte ainda não calculou quantos eventos ele planeja nadar em Londres. "Eu estou apenas competindo, e quanto eu for capaz de fazer, eu vou fazer. Mas eu só gosto de competir, assim poderia ser uma, poderia ser 20, enquanto eu estou competindo e me divertindo não importa".