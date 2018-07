Ryan Lotche bate recorde mundial nos 200m medley

Nesta sexta, ele marcou 1min49s63, superando não apenas seu antigo recorde do campeonato como também o recorde mundial, de 1min50s08, atingido por ele em Dubai, no Mundial de 2010. O húngaro Laszlo Cseh, outro nome forte da prova, ficou com o bronze, atrás também do japonês Dalya Seto.

Nos 400m livre masculino, o alemão Paul Biedermann se tornou bicampeão mundial e chegou à sua terceira medalha na competição (foi prata nos 200m e bronze no 4x200). Pouco antes, a esposa dele, a também alemã Britta Steffen, venceu os 100m livre. O dia só não foi perfeito para o casal porque a Alemanha, com Britta, ficou em último no revezamento 4x100m medley. A Dinamarca venceu a prova.

Campeão olímpico dos 50m livre, o francês Florent Manaudou ficou com a prata em Istambul, derrotado pelo russo Vladimir Morozov, de apenas 20 anos, apontado como forte rival para Cesar Cielo no futuro. Já a estrela lituana Ruta Meilutyte, de 15 anos, chegou à sua medalha em Istambul ao faturar a prata nos 100m medley. O ouro foi para Katinka Hosszú, da Hungria.

Também nesta sexta-feira, o húngaro Daniel Gyurta venceu os 200m peito com 2min01s35, baixando em quase dois segundos o antigo recorde do campeonato. Medalhista de prata nos 100m borboleta feminino em Londres, a chinesa Ying Lu ficou com o ouro na prova de 50m do estilo em Istambul, superando a compatriota Jiao Liuyang, campeã olímpica dos 200m borboleta.