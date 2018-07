Sá e Demoliner perdem jogos nas duplas e Brasil dá adeus a torneio holandês

Atuando ao lado do australiano Chris Guccione, Sá acabou derrotado pelo mexicano Santiago Gonzalez e o norte-americano Scott Lipsky, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 10/7, em confronto válido pela segunda rodada da competição.

Demoliner, por sua vez, caiu já na estreia ao lado do norte-americano Nicholas Monroe. Eles foram batidos pelo luxemburguês Gilles Mueller e pelo austríaco Frederik Nielsen por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Assim, o Brasil deu adeus ao Torneio de Hertogenbosch, pois Sá e Demoliner eram os únicos representantes do País na chave de duplas, enquanto a disputa de simples não conta com nenhum tenista brasileiro.

Três jogos da chave de simples em Hertogenbosch já foram disputados nesta quarta. Em um deles, o australiano Bernard Tomic confirmou a condição de segundo cabeça de chave ao estrear superando o britânico Aljaz Bedene por 6/4 e 6/3, em confronto válido já pela segunda rodada.

Com o triunfo, Tomic se credenciou para enfrentar nas quartas de final o francês Nicolas Mahut, oitavo pré-classificado, que em outro duelo do dia eliminou o seu compatriota Paul-Henri Mathieu, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.

Outro tenista que assegurou classificação às quartas de final foi o norte-americano Sam Querrey, quinto cabeça de chave, que passou pelo japonês Tatsuma Ito por 6/3 e 6/4. Na próxima fase, ele irá encarar o ganhador da partida entre os seus compatriotas Steve Johnson e Stefan Kozlov.