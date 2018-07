Sabella elogia Mineirão e diz que estádio dá sorte

BELO HORIZONTE - Três dias depois do sorteio dos grupos da Copa, o técnico da Argentina, Alejandro Sabella, que estava na Costa do Sauipe para o evento da Fifa, visitou nesta segunda-feira o Mineirão. O estádio de Belo Horizonte será o palco da segunda partida da equipe no Mundial, dia 21 de junho, diante do Irã.

"Eu adoro este estádio. Aqui fui campeão com o Estudiantes. É magnífico", exaltou Sabella, lembrando a conquista da Copa Libertadores de 2009, sobre o Cruzeiro, quando era técnico do Estudiantes. "Tivemos sorte aqui. É um excelente estádio", disse. A Cidade do Galo, do Atlético Mineiro, localizada Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, vai ser a sede da Argentina por pelo menos 20 dias durante o Mundial.

De acordo com a Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa-MG), também visitaram Belo Horizonte desde o sorteio delegações de Costa Rica, Uruguai e Inglaterra. Nesta segunda à tarde, a Colômbia foi conhecer o estádio.