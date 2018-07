'Sabia que ia ser de bola parada', diz Rhodolfo

O zagueiro Rhodolfo fez a lição de casa: já tinha acompanhado partidas do Mirassol e sabia que a vida do São Paulo contra o time do interior não seria fácil.

"Ia ser um jogo difícil aqui porque vi jogos do Mirassol. Sabia que era um adversário complicado. Ia ser um gol de bola parada mesmo", garantiu o zagueiro. O jogador, que só havia marcado uma vez no Campeonato Paulista, homenageou a filha que vai nascer - ele colocou a bola sob a camisa tricolor.

Capitão da equipe na ausência de Rogério Ceni e Luis Fabiano, Rhodolfo afirmou que a liderança do Campeonato Paulista foi o assunto que dominou o vestiário são-paulino antes da partida.

"A gente deu alguns vacilos no meio da competição, mas estamos crescendo no momento certo. A gente conversou antes do jogo e sabíamos que o importante era a liderança", disse, reconhecendo que a equipe não fez partida brilhante.

O São Paulo defende a ponta quinta-feira, contra o Catanduvense, no Morumbi. O time deve voltar a contar com Luis Fabiano. Lucas foi substituído no segundo tempo, mas não preocupa. "Senti umas dores no joelho, e também estava cansado." Piris levou o 3º amarelo e está suspenso.