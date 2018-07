Sagan fatura 3ª vitória na Volta da França e Froome segue no topo após 16ª etapa

Peter Sagan mostrou suas qualidades de campeão do mundo ao realizar um sprint perfeito nesta segunda-feira para assegurar a vitória da 16ª etapa da Volta da França, definida no "photo finish", após um percurso de 209 quilômetros entre Moirans-en-Montagne e Berna, na Suíça, que foi concluída em 4h26min02. O britânico Chris Froome continua sendo o detentor da camiseta amarela, na véspera da segunda e última folga desta edição da tradicional prova.

Sagan ficou logo à frente do norueguês Alexander Kristoff, que chegou a comemorar a vitória, antes de saber que havia superado. Assim, o eslovaco conquistou sua terceira vitória nesta edição da Volta da França, sendo a sétima da sua carreira. Sondre Enger, também da Noruega, foi o terceiro colocado.

A mistura de virtudes de Sagan, capaz de pedalar forte ao longo de subidas curtas e de velocista, foram fundamentais para a sua vitória, saudada por um grande contingente de fãs com bandeiras da Eslováquia. Ele também venceu o segundo estágio e o 11º nesta edição da Volta da França.

Froome chegou junto ao pelotão principal e manteve a vantagem de 1min47 para o holandês Bauke Mollema, o segundo colocado. O também britânico Adam Yates é o terceiro, com uma desvantagem de 2min45.

Vencedor, Sagan manteve a camiseta verde (melhor velocista), enquanto a Movistar segue como melhor equipe. A camiseta branca de bolinhas vermelhas (melhor montanista) permanece com o polonês Rafal Majka, enquanto Adam Yates tem a branca (melhor jovem).

Houve um minuto de silêncio no início da etapa para prestar homenagem às 84 vítimas do ataque terrorista com um caminhão em Nice, na última quinta-feira, durante as comemorações do Dia da Bastilha.

Julian Alaphilippe e Tony Martin, companheiros na equipe Etixx-Quickstep, fizeram uma fuga inicial e chegaram a abrir uma vantagem de 5 minutos sobre o pelotão, antes de serem alcançados a 20 quilômetros do fim da etapa. O português Rui Costa, em seguida, esboçou uma fuga, mas Sagan esperou o pelotão alcançá-lo, antes de realizar o ataque final que garantiu a sua vitória.

A terça-feira será de descanso na Volta da França. Depois, a prova será seguida por quatro desafiantes etapas nos Alpes antes da conclusão em um estágio de caráter cerimonial, no domingo, que será concluído em Paris.