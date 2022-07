Saiba o que é a SIGA Latin America, organização criada com participação do Pacto pelo Esporte

Líder mundial em integridade no esporte e boa governança com 200 apoiadores multi industriais, a Sport Integrity Global Alliance (SIGA) se uniu com o Pacto pelo Esporte e Arena Hub para criação da SIGA Latin America. A expansão institucional é parte da reforma global impulsionada pela SIGA para restaurar a reputação do setor esportivo e recuperar a sua credibilidade. A SIGA Latin America vai trabalhar com todos os principais atores públicos e privados, em um quadro de diálogo positivo, cooperação construtiva e respeito mútuo.

Esta é a terceira estrutura continental estabelecida nos últimos três anos pela SIGA, a maior e mais representativa coalizão independente, neutra e multissetorial do mundo em matéria de boa governança e integridade no Esporte. As outras subsidiárias continentais da entidade são a SIGA América, sediada em Washington, nos Estados Unidos, e a SIGA Europa, com sede em Lisboa (Portugal). Já está em curso os planos para a implementação do SIGA Ásia.

Clubes do futebol agora terão chance de participar da iniciativa, algo que já acontece, por exemplo, na Europa. Mais uma porta se abre para que os times recebam ajuda para organizar sua gestão.

Prosseguindo sua missão em todo o território da América Latina, a nova organização terá sua sede em São Paulo. Emanuel Macedo de Medeiros, CEO Global e cofundador da SIGA, foi nomeado Chairman & CEO da SIGA Latin America. A diretora executiva do Pacto pelo Esporte, Daniela Castro, será a Chief Operating Officer, e Ricardo Mazzucca, CEO da Arena Hub, membro da direção executiva da entidade.

"A criação da SIGA Latin America representa um momento de transformação para o nosso movimento global e para a integridade no esporte. Quase 700 milhões de pessoas vivem aqui (na América Latina), todas elas apaixonadas pelo esporte, incluindo algumas das organizações esportivas mais icônicas e muitos dos melhores atletas que o mundo jamais conheceu. Eles têm o apoio de uma comunidade empresarial liderante. Uma comunidade que, como os mais dinâmicos patrocinadores brasileiros estão a demonstrar, quer o esporte governado e gerido sob os mais elevados padrões de integridade, livre de corrupção, má gestão financeira e comportamentos que atentam contra a ética", afirmou Emanuel Macedo.

Parceiro da SIGA, o Pacto Pelo Esporte surgiu há seis anos e é um acordo privado e voluntário entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro - atualmente são 40 companhias -, que define regras e mecanismos no relacionamento entre investidores e entidades esportivas. Ele é promovido pela ONG Atletas pelo Brasil.

Daniela Castro comemora mais uma vitória do projeto. "Quando começamos nessa iniciativa, há seis anos, o cenário esportivo brasileiro era desafiador e repleto de inseguranças para o patrocínio. Nós lutamos muito para manter o esporte sempre na pauta das empresas e obtivemos uma grande vitória, que foi não haver dispersão das empresas patrocinadoras de seus compromissos durante a pandemia, mas há muito a ser feito", afirmou.

"O Brasil tem grande potencial e agora já tem uma maturidade maior das instituições esportivas. É o momento ideal para esta união de entidades acontecer pela sinergia de propósitos e pela junção com um stakeholder global que acrescentará muito na transformação do esporte nacional", acrescentou.

O lançamento oficial da SIGA Latin America aconteceu nesta semana em São Paulo e contou também com participação de representantes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da ONG Atletas Pelo Brasil, com os medalhistas olímpicos Flávio Canto e Kelly Santos, e diversos representantes de empresas parceiras.