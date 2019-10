Saiba onde assistir e veja o calendário de jogos do Mundial 2019 de League of Legends

Iniciado no dia 12 de outubro, no Verti Music Hall, em Berlim, a fase de grupos do Mundial de League of Legends vai até o dia 20, para dar lugar ao "mata-mata". O Palacio Vistalegre, em Madrid, sedia os jogos eliminatórios das quartas de finais (a acontecer nos dias 26 e 27 de outubro de 2019) e semifinais (nos dias 2 e 3 de novembro). A partida decisiva acontece dia 10 de novembro, no AccorHotels, em Paris. Todas as partidas do Mundial de Lol terão transmissão pela internet.

Onde assistir ao Mundial de Lol

As partidas podem ser acompanhadas ao vivo no canal da Riot Games na plataforma de Twitch ou pelo Youtube, no canal de idiomas preferido. A novidade para a competição de 2019 para quem já está mais habituado ao jogo é o Pro View. O serviço é pago e garante sincronização de múltiplas transmissões, informações avançadas e a funcionalidade de assistir às partidas online com amigos.

Calendário de jogos do Mundial de Lol

Fase de grupos

Sábado — 12 de outubro — Verti Music Hall, Berlim

9h - Fnatic 0x1 SK Telecom T1

10h - Royal Never Give Up 1x0 Clutch Gaming

11h - Invictus Gaming 1x0 ahq e-Sports Club

12h- DAMWON Gaming 0x1 Team Liquid

13h- J Team 1x0 FunPlus Phoenix

14h- GAM Esports 0x1 Splyce

Domingo — 13 de outubro

9h - SK Telecom T1 1x0 Royal Never Give Up

10h - Fnatic 1x0 Clutch Gaming

11h - Team Liquid 0x1 Invictus Gaming

12h - ahq e-Sports Club 0x1 DAMWON Gaming

13h - Griffin 0x1 G2 Esports

14h - Cloud 9 1x0 Hong Kong Attitude

Segunda — 14 de outubro

10h - Invictus Gaming 0x1 DAMWON Gaming

11h - ahq e-Sports Club 0x1 Team Liquid

12h - FunPlus Phoenix 1x0 Splyce

13h - J Team 0x1 GAM Esports

14h - Griffin 1x0 Hong Kong Attitude

15h - Cloud 9 0x1 G2 Esports

Terça — 15 de outubro

10h - Royal Never Give Up 1x0 Fnatic

11h - Clutch Gaming 0x1 SK Telecom T1

12h - FunPlux Phoenix 1x0 GAM Esports

13h - Splyce 0x1 J Team

14h - Cloud 9 0x1 Griffin

15h - Hong Kong Attitude 0x1 G2 Esports

Quinta — 17 de outubro

10h - GAM Esports 0x1 FunPlus Phoenix

11h - J Team 0x1 Splyce

12h - GAM Esports 0x1 J Team

13h - Splyce 1x0 FunPlus Phoenix

14h - Splyce 1x0 GAM Esports

15h - FunPlus Phoenix 1x0 J Team

16h- FunPlus Phoenix 1x0 Splyce (partida de desempate pela liderança do grupo C)

Sexta — 18 de outubro

10h - Griffin 1x0 Cloud 9

11h - G2 Esports 1x0 Hong Kong Attitude

12h - Hong Kong Attitude 0x1 Griffin

13h - Cloud 9 0x1 G2 Esports

14h - Hong Kong Attitude 0x1 Cloud 9

15h - G2 Esports 0x1 Griffin

16h - Griffin 1x0 G2 Esports (partida de desempate pela liderança do grupo A)

Sábado — 19 de outubro

9h - Royal Never Give Up x SK Telecom T1

10h - Clutch Gaming x Fnatic

11h - SK Telecom T1 x Fnatic

12h Clutch Gaming x Royal Never Give Up

13h - SK Telecom T1 x Clutch Gaming

14h - Fnatic x Royal Never Give Up

Domingo — 20 de outubro

9h - ahq e-Sports Club x Invictus Gaming

10h - Team Liquid x DAMWON Gaming

11h - Team Liquid x ahq e-Sports Club

12h - DAMWON Gaming x Invictus Gaming

13h - DAMWON Gaming x ahq e-Sports Club

14h - Invictus Gaming x Team Liquid

Eliminatórias

Quartas de final — Palacio Vistalegre, Madrid

Sábado — 26 de outubro

7h - A ser definido x A ser definido

12h - A ser definido x A ser definido

Domingo — 27 de outubro

8h - A ser definido x A ser definido

13h - A ser definido x A ser definido

Semifinais — Palacio Vistalegre, Madrid

Sábado — 2 de novembro

8h - A ser definido x A ser definido

Domingo — 3 de novembro

9h - A ser definido x A ser definido

Final

Domingo — 10 de novembro

10h - A ser definido x A ser definido