Saiba quem foram os campeões do último final de semana

O último final de semana foi de conquista de títulos em diferentes modalidades do esporte ao redor do mundo. No futebol, o Barcelona conquistou o mais importante título de clubes da Europa ao derrotar a Juventus no Estádio Olímpico de Berlim por 3 a 1, com direito a gol de Neymar. Outro brasileiro também triunfou em terras europeias, mais precisamente no saibro de Roland Garros: Marcelo Melo, que, ao lado de Ivan Dodig, conquistou o torneio de duplas masculinas.

Ainda em Paris, Stan Wawrinka e Serena Williams foram campeões na simples. Vice-campeã na chave feminina, Lucie Safarova conseguiu sair de Roland Garros com um troféu: a de duplas femininas, ao lado da estadunidense Mattek-Sands. Do outro lado do Atlântico, no Canadá, Lewis Hamilton consolidou seu domínio na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Canadá. Confira como foram as conquistas.