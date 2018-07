Saint-Pierre fez a torcida vibrar

Saint-Pierre mostrou respeito pelo adversário e disse que o estudou bastante. "Não queria ficar no boxe contra ele, porque ele tem um dos melhores do UFC. É MMA e treinei muitas coisas diferentes para esta luta. Diaz é um cara muito duro de se vencer", comentou Saint-Pierre, que após o confronto fez questão de encerrar os problemas com o oponente. "Diaz promoveu muito bem a luta, ele é um cara legal e não levo nada para o lado pessoal. Ele é lutador há mais tempo do que eu e está no UFC antes de mim. É um dos caras que gosto de ver lutar."

Diaz não quis justificar o revés. "Agradeço a Saint-Pierre pela luta e não tenho desculpas a dar. Pretendia cansá-lo e tentar nocauteá-lo com meu boxe. Mas ele bloqueou tudo o que tentei."

Desafio. O próximo adversário de Saint-Pierre deve ser Johny Hendricks, que derrotou o ex-campeão interino Carlos Condit. "Foi uma grande luta. Disse a vocês que viria para dar show. GSP (Georges Saint-Pierre), se você vencer hoje, quero encontrá-lo aqui daqui a cinco meses. Me dê esta chance, faremos uma grande luta", pediu o lutador, com humildade, ao fim do combate.