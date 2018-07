Sal Grosso vai lutar pelo bi no Grande Prêmio São Paulo

Em 2010, as apostas eram todas para Mr. Nedawi. O cavalo favorito, porém, foi superado por Sal Grosso, que de azarão tornou-se a aposta principal para o Grande Prêmio São Paulo de hoje, a ser disputado às 16h50 no Jockey Club, em Cidade Jardim.

São vários os fatores que credenciam Sal Grosso ao título. Além de ter levado o prêmio no ano passado, seu treinador, Venâncio Nahid, busca o quarto título consecutivo, feito inédito, e Luiz Duarte também vai atrás da quarta conquista - o jóquei ganhou com Sal Grosso, com Rafaga Sureña (em 1996) e com Quari Bravo (1998). Além do favorito, o Stud TNT entra com um outro cavalo na prova, Thunderdome Luiz.

Nos 2.400 metros de grama, 7.º páreo do dia (com transmissão da Rede TV!), Sal Grosso promete uma boa disputa com outros dois favoritos. Na verdade, duas: as potrancas Olympic Message e Una Beleza. No ano passado, Sal Grosso chegou à vitória na reta final, com 2min25s987.

O ganhador da prova levará cerca de R$ 200 mil de prêmio, a ser dividido entre o proprietário do cavalo, o treinador e o jóquei. As apostas devem agitar o dia no Jockey. Aliás, o desfile de chapéus e modelitos elegantes é uma das tradições do evento. No total, são esperados no local mais de 10 mil fãs. Alguns gastam alto, outros apenas se divertem apostando.