Salah decide, Egito derrota Marrocos na prorrogação e vai à semi da Copa Africana

O Egito saiu vencedor do principal confronto das quartas de final da Copa Africana de Nações ao derrotar a seleção de Marrocos por 2 a 1 na prorrogação neste domingo. A vitória veio de virada com show do craque Mohamed Salah, que marcou o gol de empate no tempo normal e fez a jogada para o segundo gol egípcio.

Com a classificação de Salah e companhia, a primeira semifinal do torneio está definida. O Egito enfrentará a seleção de Camarões, anfitriões desta edição do torneio. Os donos da casa receberão o Egito em Olembe na próxima quinta-feira, às 16h.

O jogo deste domingo começou já em ritmo acelerado graças ao lateral Achraf Hakimi, um dos principais jogadores de Marrocos e um dos grandes destaques da Copa Africana de Nações. O atleta do PSG foi derrubado na área por Ashraf e a arbitragem marcou pênalti. Sofiane Boufal cobrou no canto, deslocando o goleiro, e abriu o placar logo aos 6 minutos.

O ritmo movimentado do começo do jogo seguiu, com chances para os dois lados. Em desvantagem no placar, Egito começou a tentar mais o ataque e o goleiro marroquino Bono trabalhou bem durante a primeira etapa. Marrocos foi para o intervalo ficando com a vaga.

O Egito começou o segundo tempo já pressionando os adversários, sob liderança de Salah. O gol de empate saiu aos 6 minutos e foi marcado pela estrela do Liverpool. Após cobrança de escanteio, o Egito tentou de cabeça e Bono espalmou para a pequena área, onde estava Salah para completar e deixar tudo igual.

Já na reta final, Marrocos quase marcou o segundo gol em cabeceio de Aguerd, mas o goleiro Gabaski salvou o Egito e impediu o revés. A bola chegou a bater no travessão e Gabaski se lesionou na jogada. O jovem estreante Mohamed Sobhi, de 22 anos, terminou a partida no gol egípcio.

O jogo na prorrogação seguiu emocionante e o gol da classificação aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. A virada egípcia saiu também dos pés de Mohamed Salah. O camisa 10 avançou pela ponta direita, deslocou a marcação para ganhar na velocidade e cruzou na medida para Trezeguet completar para o fundo das redes.

No segundo tempo da prorrogação, o Marrocos se lançou ao ataque, porém muito bagunçado e mal conseguiu acertar a meta adversária. No último lance, quando o goleiro de Marrocos estava no ataque, o Egito teve o gol aberto para marcar o terceiro, mas desperdiçou.