Salário de Nenê trava negociação entre Santos e PSG

SANTOS - A negociação para o retorno do meia Nenê ao Santos encontrou um obstáculo ontem: o salário de cerca de R$ 1 milhão por mês que o jogador recebe no Paris Saint-Germain.

Fontes ligadas à diretoria santista afirmam que o clube fez uma proposta considerada razoável para a realidade brasileira, mas distante dos valores pagos no mercado europeu. A negociação continua, mas deverá ser mais demorada do que projetavam os dirigentes. O jogador chegou ao país para passar férias e não deve retornar à França já que recebeu dos dirigentes do PSG a promessa de que será liberado de graça em caso de acerto com algum clube. Botafogo, Flamengo e Corinthians também estão interessados na contratação do jogador.

O empecilho para o retorno de Nenê, que defendeu o clube em 2003, é o mesmo que dificulta a volta de Robinho. O atacante do Milan pediu um salário de R$ 1,1 milhão para retornar à Vila Belmiro. O Santos chegou aos R$ 800 mil. O Flamengo também negocia com o Milan para ter Robinho no clube em 2013.