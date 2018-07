Sally Pearson lidera Austrália no Mundial de Atletismo

MELBOURNE - Campeã olímpica dos 100 metros com barreiras, Sally Pearson vai liderar a equipe de 46 competidores da Austrália no Mundial de Atletismo, que será realizado em Moscou entre os dias 10 e 18 de agosto. Pearson vem sofrendo com lesões nos últimos meses, mas na semana passada mostrou estar em forma ao vencer a sua prova na etapa de Londres da Liga Diamante.

A etapa marcou o aniversário de um ano da última edição dos Jogos Olímpicos, em que Pearson faturou a medalha de ouro. Assim, ela é a principal esperança de vitória da Austrália em Moscou, onde vai defender o título mundial obtido em Daegu, na Coreia do Sul, em 2011.

A equipe da Austrália inclui Jared Tallent, que faturou a medalha de prata na marcha atlética de 50 quilômetros na Olimpíada de Londres, e é a segunda maior da história do país. Vinte competidores australianos vão participar pela primeira vez de uma edição do Mundial de Atletismo.

No Mundial de 2011, em Daegu, a Austrália ficou na oitava colocação no quadro geral de medalhas, com um ouro de Pearson nos 100 metros com barreiras, uma prata de Mitchell Watt no salto em distância e um bronze de Jared Tallent na marcha atlética de 50 quilômetros.