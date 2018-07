Salto com Vara: Holly Bleasdale, a surpresa britânica

SÃO PAULO - A pequena Villeubanne, próxima de Lyon (França), pode ter visto o surgimento de uma nova estrela no salto com vara. No domingo, Holly Bleasdale, de apenas 20 anos, tornou-se a mulher que mais se aproximou da marca da recordista mundial Yelena Isinbayeva em pista coberta. Durante a disputa de um meeting na cidade francesa, a inglesa chegou aos 4,87 m e ainda atacou o recorde da russa - errou, entretanto, as três tentativas de superar o sarrafo a 5,01 m. O resultado da saltadora já a coloca como líder do ranking mundial.

O feito de Holly, a poucos meses da Olimpíada de Londres (que começa em 27 de julho), só destaca o cenário competitivo do salto com vara feminino e a forte preparação britânica para a disputa em casa. Holly é, hoje, a quarta melhor atleta do salto com vara na história - seja em pista coberta ou ao ar livre.

Em primeiro lugar, claro, está Yelena, com 5,06 m (recorde mundial). Depois, vem a americana Jennifer Suhr, que alcançou 4,92 m no ano passado. O terceiro lugar é de Svetlana Feofanova, com 4,88 m, de 2004. A brasileira Fabiana Murer tem 4,85 m como recorde pessoal (e sul-americano). Foi com esta marca que a brasileira garantiu o inédito ouro no Mundial de Daegu, em agosto de 2011.

"Como eu venho falando, o salto com vara feminino está crescendo", comentou o técnico de Fabiana, Elson Miranda - ambos estão em Portugal para um período de treinos em Lisboa, em conjunto com o ucraniano Vitaly Petrov, que só terminará em 20 de fevereiro.

O treinador vê o resultado da jovem britânica com certa reserva e ainda hesita em colocá-la como uma real postulante ao pódio olímpico. "Saltar em condições como essa, em competições indoor, fica um pouco mais fácil. Tem o tablado, a torcida, isso facilita um pouco as coisas.(O favoritismo dela)vai depender do trabalho do técnico até a Olimpíada, mas também do aspecto emocional."

O aspecto emocional deve ser, aliás, o principal desafio de Holly até Londres. Em março, ela deve encarar seu segundo grande teste no mundo "adulto" do atletismo - tudo indica que ela disputará o Mundial Indoor de Istambul, na Turquia. Sua estreia nas grandes competições foi 2011, justamente no Mundial de Daegu que consagrou Fabiana Murer.

Na Coreia do Sul, Holly sofreu a grande derrota de sua nascente carreira. Na época com 4,70 m como recorde pessoal, a inglesa simplesmente não conseguiu ultrapassar o sarrafo a 4,25 m durante as qualificatórias. Errou as três chances e acabou eliminada do torneio sem dar um salto sequer. O choro foi inevitável.

Mesmo assim, Holly não deixa de ser uma notável surpresa. Ainda mais porque sua história com o salto com vara começou apenas em 2008. Ex-praticante de ginástica, como foi Fabiana Murer, a inglesa já estava no atletismo - participava de provas de heptatlo e de barreiras - quando participou de uma clínica com o seu atual técnico, Julien Raffalli, em Blackburn. Foi a detecção de um talento à primeira vista.

"Mas não quero pressioná-la, nem colocar um limite no qual ela pode chegar", disse o treinador, em entrevista à revista Athletics Weekly. "Mas eu acho que ela tem potencial para superar os cinco metros."