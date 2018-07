Saltos Ornamentais: brasileiros ainda brigam por vagas

SÃO PAULO - Um ciclo está no fim e os saltos ornamentais do Brasil ainda correm o risco de não ter representantes nos Jogos de Londres. Nenhum atleta do País conseguiu vaga pelo Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai, disputados este ano, e a classificação vai depender do desempenho na Copa do Mundo, marcada para fevereiro, na mesma piscina onde será disputada a Olimpíada 2012.

As melhores chances são de Cesar Castro. No Mundial, o brasileiro teve atuação muito ruim e não chegou nem perto de repetir o quinto lugar conquistado dois anos antes, em Roma.

O atleta, porém, foi responsável pela única medalha nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México – um bronze no trampolim 3 metros.

Outras esperanças entre os saltadores nacionais são Juliana Veloso e Hugo Parisi. Juliana teve um estiramento na coxa no primeiro semestre e não disputou o Mundial de Xangai. No México, ficou fora do pódio, dominado pelas donas da casa.

Hugo teve problemas no púbis no início do ano que prejudicaram bastante sua atuação na China. Mesmo assim foi o melhor brasileiro no Mundial, 13.ª posição. Também ficou fora do pódio nos Jogos Pan-Americanos.