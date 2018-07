Salvador comemora por receber dois clássicos na Copa do Mundo

SALVADOR - Salvador vai receber alguns dos principais jogos da primeira fase da Copa de 2014. Pelo sorteio realizado nesta sexta-feira na Costa do Sauípe (BA), a Arena Fonte Nova será palco de dois grandes clássicos do futebol mundial, Espanha x Holanda e Alemanha x Portugal, além de outras duas partidas, Suíça x França e Bósnia x Irã. Por isso mesmo, a população baiana comemorou o resultado.

A população de Salvador se encheu de expectativa para assistir ao sorteio nesta sexta-feira. Por toda a cidade, os olhares estavam atentos às telas das televisões. Bares, restaurantes e lojas nos shoppings da capital ficaram cheios de interessados em conhecer quem serão os primeiros adversários do Brasil no Mundial, além de descobrir quais os jogos que acontecerão na Arena Fonte Nova. "Fiquei muito feliz com o sorteio. O resultado foi ótimo para Salvador. A cidade vai receber seleções importantes, estimulando e aquecendo nosso turismo e economia", comentou o prefeito da capital baiana, ACM Neto. Já o governador da Bahia, Jaques Wagner, mostrou otimismo com o grupo do Brasil. "Vamos chegar à final, conquistar o hexacampeonato e realizar a maior Copa de todos os tempos", disse.

De olho nos números do Mundial, o secretário de Turismo do Estado, Domingos Leonelli, afirmou que será feita uma ampla promoção da Bahia, principalmente nos países com jogos marcados para ocorrer em Salvador. "Esses países enviam mais de 200 mil visitantes à Bahia por ano, número que deverá se ampliar na Copa. Os orixás estiveram do lado da Bahia neste sorteio", avaliou. A previsão da Secretaria do Turismo é a de que a Bahia receba 650 mil pessoas durante a Copa do Mundo, sendo 70 mil estrangeiros.