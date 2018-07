Salvador decreta feriado em dias de jogos na cidade

SALVADOR - A Prefeitura de Salvador resolveu decretar feriado nos dias 20 (quinta-feira) e 22 de junho (sábado), quando ocorrem, respectivamente, os jogos entre Nigéria e Uruguai e entre Brasil e Itália, válidos pela Copa das Confederações, na capital baiana.

Segundo comunicado da administração municipal, a decisão foi tomada para "evitar maiores transtornos para o trânsito" porque "compromissos assumidos para a realização da Copa das Confederações impõem limitações transitórias de mobilidade urbana".

De acordo com o texto, serão parcialmente interditadas, nos dias dos jogos, algumas das mais importantes avenidas de acesso ao centro da cidade e serão fechadas dois terminais de ônibus da região, o da Lapa e o da Barroquinha. Haverá, ainda, um terceiro jogo da competição em Salvador, a disputa pelo terceiro lugar, mas a partida ocorre em um domingo (dia 30).

Salvador é uma das seis sedes da Copa das Confederações, que começa neste sábado com a partida entre Brasil e Japão, às 16 horas, em Brasília. A cidade baiana também receberá seis jogos da Copa do Mundo do ano que vem.