Samaranch é homenageado em cerimônia em Barcelona O caixão contendo os restos mortais do ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, coberto com a bandeira olímpica, foi velado na sede do governo da Catalunha, em Barcelona, nesta quinta-feira, com a execução do hino olímpico.