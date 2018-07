Sampaio Corrêa derrota o Tupi e ambos estão juntos na última colocação da Série B

Com o resultado, o time da casa chegou aos nove pontos, mesma pontuação do próprio clube mineiro. Mesmo assim, o Sampaio Corrêa não deixou a última colocação, já que tem um saldo de gols de -13, bem inferior ao do Tupi, que é de -4.

As duas equipes vivem momento delicado na briga contra o rebaixamento, já que o Goiás, primeiro time fora da zona da degola, começou a rodada com 13 pontos, quatro a mais do que os dois lanternas. O Sampaio Corrêa abriu o placar aos 20 minutos de jogo com um gol olímpico de Lucas Sotero. O meia cobrou escanteio pela direita e, mesmo à meia altura, a bola passou por entre os defensores do Tupi e entrou sem desviar em ninguém.

O time mineiro passou a pressionar em busca do empate e deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Aos 43 minutos, o goleiro Rodrigo Ramos espalmou chute de Jonathan. A bola bateu no zagueiro Rafael Estevam e na trave até sobrar para Rubens completar para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o atacante Edgar deixou o banco de reservas para mudar a história da partida. Aos 22 minutos, ele fez jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Pimentinha completar e colocar o Sampaio Corrêa em vantagem novamente.

Aos 33 minutos, Edgar iniciou nova jogada pela esquerda e foi parado com falta. Na cobrança, Rafael Estevam levantou para a área e o zagueiro Luiz Otávio desviou de cabeça para marcar o terceiro gol do Sampaio Corrêa, dando números finais à vitória.

Nesta sexta-feira, às 19h15, o Sampaio Corrêa recebe o Paysandu novamente no estádio Castelão, pela 14.ª rodada. Às 20h30, o Tupi enfrenta o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 3 x 1 TUPI

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wagner, Luiz Otávio e Rafael Estevam; Renan Ribeiro (Levi Silva), Felipe Baiano, Lucas Sotero (Henrique) e Pimentinha; Jean Carlos (Edgar) e Elias. Técnico: Wagner Lopes.

TUPI - Rafael Santos; Recife, Bruno Costa, Rodolfo Mol e Douglas; Filipe Alves, Marcos Serrato (Thiago Silvy) (Ygor), Rafael Jataí (Gabriel Sacilotto), Vinícius Kiss e Jonathan; Rubens. Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Lucas Sotero, aos 20, e Rubens, aos 43 minutos do primeiro tempo; Pimentinha, aos 22, e Luiz Otávio, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Rafael Jataí (Tupi).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 21.755,00.

PÚBLICO - 3.210 presentes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).