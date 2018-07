Sampaio Corrêa e Mixto abrem disputa sábado O jogo entre Mixto e Sampaio Corrêa, sábado, será o primeiro da Série D do Brasileiro. A CBF divulgou a 1.ª rodada, que terá outros 19 jogos no domingo. Araguaína-TO e Brasil-RS, que queriam disputar a Série C, seguem na D.