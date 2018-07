Sampaio Corrêa vence em Americana e sai na frente na final do basquete

A decisão do torneio será em melhor de cinco jogos e, por ter feito melhor campanha na fase de classificação o Americana (que esta temporada usa a camisa do Corinthians) tem o direito de fazer três partidas em casa. Ao vencer como visitante, o Sampaio Corrêa só precisa agora ganhar as duas que fará como mandante para ser campeão.

O próximo jogo será novamente no Centro Cívico, terça-feira, às 18h30. Depois, o calendário se repete em São Luis. A terceira partida será na tarde do próximo domingo, dia 24, e o quarto, se necessário, vai acontecer na terça-feira seguinte. Caso haja necessidade, a decisão será dia 30, em Americana.

Os dois times têm sete das 15 jogadoras convocadas pelo técnico Antonio Carlos Barbosa para o Sul-Americano. Babi, Gilmara e Joice jogam pelo Americana, enquanto Isabela Ramona, Iziane, Karina Jacob, Nádia e Palmira são do Sampaio. Damiris, também do Americana, não foi chamada para o Sul-Americano porque estará na WNBA. Ela teve irrisórios 22% de aproveitamento de arremessos de quadra no jogo.

O destaque dessa primeira partida final foi a norte-americana Wheeler, que fez 14 pontos pelo Sampaio Corrêa. A cestinha, entretanto, foi Iziane, com 21. Isabela Ramona ainda ajudou com 19.