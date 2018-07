Sampaoli lamenta desfalques no Sevilla, mas promete 'machucar' Barcelona A missão do Sevilla nesta quarta-feira, no jogo de volta da Supercopa da Espanha, no Camp Nou, será espinhosa. Além de ter perdido no duelo de ida por 2 a 0, em casa, a equipe tem uma série de desfalques por contusão, como o lateral-esquerdo Sergio Escudero e o zagueiro francês Rami. O brasileiro Mariano também sente um desconforto no joelho e, embora relacionado, não está confirmado.