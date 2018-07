Sampaoli vê 'margem de erro zero' para seleção chilena

COSTA DO SAUÍPE - O Chile caiu no mesmo grupo de Espanha e Holanda, as duas finalistas do último Mundial, e ainda terá que encarar a Austrália na primeira fase da Copa de 2014. Por isso, o técnico Jorge Sampaoli admitiu nesta sexta-feira que a margem de erro da seleção chilena será "zero" para conseguir a vaga nas oitavas de final da competição no Brasil.

"A margem de erro é zero. É um grupo bastante complicado, pelas características dos adversários. Jogar contra dois europeus tão importantes, sendo que um é o último campeão mundial (a Espanha derrotou a Holanda na final da Copa de 2010), sempre vai ser difícil", avaliou Sampaoli, após assistir ao sorteio desta sexta-feira na Costa do Sauipe (BA).

Com alguns jogadores de destaque no futebol europeu, como Alexis Sanchez (Barcelona) e Vidal (Juventus), além dos "brasileiros" Valdivia (Palmeiras) e Vargas (Grêmio), o Chile espera surpreender no Grupo B da Copa do Mundo. "Temos que estar à altura deles (Espanha e Holanda), senão não teremos chances", avisou o argentino Jorge Sampaoli.