Sánchez não treina e segue como dúvida no Barcelona O atacante Alexis Sánchez segue como dúvida no Barcelona para a final do Mundial de Clubes, neste domingo, às 8h30 (pelo horário de Brasília), contra o Santos, em Yokohama, no Japão. O jogador chileno não treinou com os companheiros neste sábado e viu crescerem as chances de não participar da aguardada decisão.