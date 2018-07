Nos últimos anos, o Flu ficou famoso por conseguir façanhas consideradas quase impossíveis pelos matemáticos. Recordo de uma camiseta usada por seus torcedores no final de 2009, quando o clube conseguiu evitar o rebaixamento, apesar de cálculos que apontavam que a chance daquilo acontecer era inferior a um por cento. "Rebaixamos os matemáticos", dizia a estampa da espirituosa camiseta. Hoje, os tricolores têm os matemáticos ao seu lado. Segundo eles, aqueles exaltados que comemoraram o título na Bahia têm mais de 90% de chances de estarem certos. E aqui eu queria fazer um alerta ao técnico Abel e aos seus comandados: não é impossível que o Fluminense volte a esculhambar os matemáticos, só que desta vez do outro lado da equação.

Os matemáticos costumam tropeçar no esporte porque não conseguem quantificar a questão psicológica na performance dos atletas. Não sou matemático e minha notas em Estatística nunca foram superiores à metade das notas em Língua Portuguesa e Literatura. Talvez por isso, minha lógica na avaliação das chances de um título tenha mais relação com o enredo de um livro do que com cálculos. Por essa lógica de romancista, o tetracampeonato do Flu poderá se resolver, ou se complicar, nas próximas três rodadas.

Raciocinem pela minha equação roteirizada, se é que isso existe: neste domingo, o Tricolor pega a Ponte Preta, no Rio. Em seguida, dois jogos complicadíssimos, justamente contra Grêmio e Atlético-MG. Um roteiro água com açúcar mostraria o Flu passando com facilidade pela Ponte, o que desanimaria ainda mais seus perseguidores. Com uma margem confortabilíssima, o time de Abel enfrentaria em casa um Grêmio desesperado pela vitória e o liquidaria nos contra-ataques. Essa vitória embalaria o time para arrancar ao menos um empate em Belo Horizonte e... fim de papo: Fluminense campeão.

Há, no entanto, um possível roteiro de terror para o Flu: tropeço inesperado em casa diante da Ponte, instabilidade e derrota para um reanimado Grêmio e, consequentemente, um Deus nos acuda diante do Galo. Esse cenário poderia fazer com que os cariocas, mais uma vez, desnorteassem os matemáticos. O Fluminense vem mostrando grandeza sob pressão e, sinceramente, acho que será o campeão. Mas duvido que Abel não esteja recordando seus últimos cinco jogos no Brasileirão de 2005, quando um empate bastaria para levar o clube à Libertadores e, num roteiro de terror, perdeu todos. Faz ele muito bem de pensar assim. Porque jamais o Fluminense precisou tanto das célebres sandálias da humildade do Nelson Rodrigues.