Sandro Dias acha que o skate do Brasil fez sucesso na hora errada

Enquanto Adriano de Souza, o Mineirinho do surfe, dava coletiva na sede da Red Bull, em São Paulo, um xará seu do esporte acompanhava o evento: Sandro Dias. Seis vezes campeão mundial de skate, o primeiro 'Mineirinho' a fazer sucesso com manobras radicais explicou que, talvez, sua modalidade tenha conseguido feitos grandiosos na época errada.

"Eu acredito que o surfe tenha conseguido um espaço que o skate não conseguiu ainda. Mesmo eu tendo seis títulos mundiais, o Bob Burnquist tem outros cinco ou seis (são oito), temos o Pedro Barros também. No feminino, a Karen Jonz e a Letícia Bufoni são campeãs do mundo. Mas acredito que no momento que isso aconteceu nas nossas vidas no skate, talvez não fosse um momento tão forte de exposição como agora."

Foi um prazer em encontrar e participar dessa recepção na Red Bull do nosso grande campeão mundial de surf 2015 @adrianodesouza, mais uma vez parabéns!!! #mineirinho #determinação #surf #skate #redbull #2015 Uma foto publicada por Sandro Dias (@diassandro) em Dez 22, 2015 às 10:31 PST

Curiosamente, nenhum dos dois atletas nasceu em Minas Gerais. Adriano de Souza, natural do Guarujá, herdou a alcunha do irmão, Ângelo, que foi apelidado assim por seu jeito tímido quando servia o Exército. Já Sandro Dias, filho de pai mineiro, mas nascido em Sandro André, era chamado desta forma por um tio. "A gente mostra um pouco do nosso lado mineiro. De ir comendo pelas bordas e depois abocanha", brinca o skatista.

Aos 40 anos, Sandro Dias é um dos maiores nomes do skate mundial e fez parte do comitê que luta pela entrada do esporte nos Jogos Olímpicos. "Acredito que para 2020 a gente consiga a entrada do skate nos Jogos", diz, mas fazendo uma ressalva. "Sou a favor desde que não mude o que fazemos há 40 anos. Nosso formato, a maneira como organizamos as competições."

O Mineirinho do surfe também se mostrou empolgado com a possibilidade de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos no futuro. O esporte está em uma lista que será avaliada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) para ampliação de modalidades para a disputa de Tóquio-2020, ao lado do skate, caratê, escalada e beisebol/softbol. "Eu gostaria muito que o surfe estivesse na Olimpíada. Seria mais uma cereja no bolo. Os Jogos são vistos no mundo todo, são os maiores eventos de esporte".