Sanfrecce avança com vitória magra

A partida foi a primeira da história com a bola com chip, novidade apresentada pela Fifa para ajudar o árbitro em lances em que há dúvida sobre a entrada da bola no gol. Ontem, no entanto, não houve a necessidade da utilização desse recurso.

No domingo, às 8h30 (de Brasília), o Sanfrecce Hiroshima vai enfrentar o Al Ahly, do Egito, por um lugar na semifinal do torneio. Quem vencer essa partida será o adversário do Corinthians na quarta-feira. Também no domingo, vão se enfrentar o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e o Monterrey, do México.