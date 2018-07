Sanfrecce fez o time em casa

SAO PAULO - Nada menos do que dez atletas do Sanfrecce Hiroshima foram formados no próprio clube. Há, inclusive, dois irmãos gêmeos: Koji e Kazuyuki Morisaki. Experientes (têm 31 anos), os dois atuam no meio de campo e dão tranquilidade aos mais novos. O goleiro Shusaku Nishikawa, da seleção japonesa, é outro ponto de segurança da equipe.

O modelo adotado pelo clube, que decidiu apostar em atletas das categorias de base, levou o time à inédita conquista do campeonato nacional neste ano e virou referência para outras equipes japonesas. Originalmente ligado à montadora Mazda, o Sanfrecce Hiroshima perdeu investimentos e, por isso, passou a dar chance aos garotos. A aposta deu certo e, assim, o clube disputará o seu primeiro Mundial.

O estilo de jogo da equipe também chamou a atenção no Japão. Sob o comando do técnico Hajime Moriyasu, o Sanfrecce Hiroshima foi campeão com uma rodada de antecedência apresentando um futebol bastante ofensivo. A principal referência da equipe é o atacante Hisato Sato, de 30 anos.