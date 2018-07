O treino terminava e se preparava para sair do campo gente como Manga, Jairzinho, Rogério, Paulo Cesar Caju e Gerson.

Enquanto a equipe começava a posicionar equipamentos entrei no campo. Um jogador tinha ficado treinando pênaltis. Era um dos grandes, um craque. Eu fiquei observando o que fazia. Batia sempre no alto, pegando embaixo da bola. No gol, um jovem goleiro nem se mexia. Várias vezes o jogador apontava o lado em que ia bater, e batia lá mesmo. Nessas o goleiro ia, mas o batedor não errava. A bola levantava voo como um pássaro e chegava lá na gaveta.

O goleiro, percebendo que eu estava observando, se esforçava para pegar algum chute. Não pegou nenhum. Era impossível. Como o craque era um dos que ia participar do comercial me apresentei e começamos a bater papo. Sobre pênaltis, naturalmente.

Tinha visto poucos jogadores que batiam pelo alto. A maioria chutava o pênalti rasteiro ou quase. Claudio Cristovão Pinho, do Corinthians, creio que chutava alto e colocado. Mas eram poucos e, confesso, que alguns tão longe no tempo que, ao recordá-los, não tenho muita certeza de nada.

E o craque do Botafogo me explicava porque chutava daquele modo. "É o único impossível do goleiro pegar. Porque goleiro não voa, goleiro cai. Quem voa é passarinho. Se o goleiro precisar voar, não pega. Se precisar só cair, pode ser."

Continuou um pouco mais, indicando sempre onde a bola ia, e as bolas continuaram entrando.

Finalmente pararam e o jogador foi se preparar para a filmagem. Quase saindo do campo eu lhe perguntei se sempre batia pênalti daquele jeito.

Respondeu com uma risada: "Quase nunca. Bater assim no treino é uma coisa, no campo lotado é outra. Bater no alto é muito arriscado. Precisa ter muito sangue-frio. Se o teu time está ganhando de cinco, vá lá. Mas com o jogo empatado, eu hein?" Percebi o que queria dizer.

Pênalti é uma questão de estado de espírito no momento. Não depende só de treino. Como treinar alguém para se manter indiferente a sessenta, setenta mil torcedores? Como se conservar calmo e seguro durante aquela fração de tempo que separa a corrida em direção da bola e o chute? Naqueles poucos passos se o cérebro se confundir nas ordens tudo está terminado. Pênalti é uma coisa mental, diria Leonardo da Vinci. Outro dia vi a entrevista de Mauro Silva a Juca Kfouri, na ESPN. Surgiu o episódio dos pênaltis contra a Itália na Copa de 94. Anteriormente Dunga e Romário tinham declarado, em entrevistas, que não deixariam novatos e principiantes bater pênaltis como tinha acontecido em 86.

Eles iriam bater, mesmo não sendo batedores. Foi o que aconteceu. Mesmo não sendo batedores os dois foram lá bateram e marcaram. Sabiam que depois que o juiz manda bater, na corrida fatal para a bola, não iam hesitar. Cobrar pênaltis é assim.

Lembro de tudo isso por causa da sensacional disputa entre Espanha e Itália, nos pênaltis. Nunca vi pênaltis tão bem batidos de parte a parte. Nunca vi tanto sangue-frio na hora das batidas. Houve de tudo: chutes fortes ou colocados, todos de uma precisão cirúrgica, de mexer com os nervos. Mas ainda assim, só dois, De Rossi pela Itália e Ramos pela Espanha, correram o risco de bater no alto. Bateram bem, marcaram, e me jogaram de volta àquela distante manhã de General Severiano.

Revi o craque e todos aqueles pênaltis que só existem ainda na minha memória, batidos com tanta categoria, com tanta classe, a força certa, o caçulo exato da altura.

Era só um treino, mas De Rossi e Sergio Ramos que me desculpem, nunca mais vi nada parecido.