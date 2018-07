Sangue novo

Podem fazer as contas: a cada década, não mais do que dois ou três técnicos ditos "de ponta'' aparecem no futebol nacional. É muito pouco, se considerarmos que temos 20 clubes na primeira divisão e outros dez ou 12 que, embora não estejam na elite, possuem torcidas imensas e conseguem pagar bem por um "professor''. E quando digo pagar bem, estou falando de salários entre R$ 50 mil e R$ 500 mil mensais, um caminhão de dinheiro capaz de fazer dessa profissão uma das mais loucamente disputadas do mercado.

No entanto, há décadas e mais décadas que 20 ou 30 sujeitos se revezam no comando dos maiores clubes do País. Para cada técnico que se aposenta, surge uma nova cara - normalmente um ex-jogador - e o modelo se perpetua. No mundo da iniciativa privada, se alguém quebra uma empresa, dificilmente será imediatamente contratado para comandar outra. Já no estranho mundo dos nossos técnicos de futebol, o cara que rebaixa um time este ano (e alguns rebaixam dois, e até três) é logo convidado para assumir outro clube tão grande quanto o que acabou de afundar. É uma ciranda eterna. Eterna e inexplicável.

Sinceramente, não consigo entender por que os nossos clubes insistem nesse modelo caro e falido. Não vou citar nomes para evitar maiores constrangimentos, mas façamos uma experiência: pensem em técnicos que há anos não conquistam um título realmente importante no futebol e que continuam trabalhando e rodando de clube em clube muitas vezes a cada temporada. Pensaram? Pois então: são os mesmos caras de sempre, não são? Claro que são. Tenho certeza de que todos pensamos nos mesmos nomes. Só que ninguém jamais se propõe a mudar isso.

Para mim, um dirigente que quer realmente ser moderno e fazer história deveria escolher um destes dois caminhos: contratar um técnico realmente vencedor, com pelo menos um título relevante na bagagem nos últimos três anos, ou, se não puder pagar por ele, fazer aposta corajosa num jovem talento. Chega de insistir com figurinhas - ou figuraças - carimbadas, que não resolvem nada há tempos. A renovação que nosso futebol tanto precisa, para mim, poderia e deveria começar pela função do treinador. Quem sabe não seria esse o caminho para enterrarmos de vez tanta retranca e tanta falta de imaginação nos gramados? Quando Pep Guardiola assumiu o Barcelona, era uma aposta dos dirigentes catalães. Hoje, é o melhor técnico do mundo. Por que não tentamos o mesmo por aqui?