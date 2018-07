Santa Cruz tenta a taça e Paysandu pode subir Dois clubes tradicionais do futebol brasileiro tentam se reerguer hoje e mostrar que 2012 pode ser melhor que as últimas temporadas. O Santa Cruz, que já garantiu o acesso à Série C do próximo ano, disputa o título da Série D contra o Tupi. A expectativa é que mais de 50 mil torcedores apareçam no Arruda, no Recife, para apoiar o time. No jogo de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0.