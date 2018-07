Santa Cruz vence e Bahia empata fora de casa na abertura da Copa do Brasil

Com este resultado, o Santa Cruz está a um empate da classificação na partida da volta que será disputada no dia 6 de abril, em Recife. Uma vitória de 1 a 0 dos capixabas leva a disputa aos pênaltis. Para passarem direto, terão que vencer por um gol, desde que marquem no mínimo duas vezes. O ganhador do duelo encara Náutico ou Vitória da Conquista-BA.

Jogando fora de casa, o Bahia perdeu a chance de eliminar o jogo de volta. O time baiano empatou sem gols com o Globo-RN, em Ceará-Mirim (RN). Por conta disso, terá de vencer na volta no dia 6 de abril, em Salvador, se quiser avançar. Um novo 0 a 0 leva a disputa aos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica os potiguares para enfrentarem América-MG ou Red Bull Brasil.

No interior maranhense, Imperatriz-MA e Fortaleza empataram por 1 a 1. No jogo da volta, os cearenses garantem a classificação caso não sofram gols na volta, que acontece em 28 de abril, em Fortaleza. Os maranhenses precisam da vitória ou um empate por mais de um gol.

O Linense não fez valer o fator campo e apenas empatou com o Botafogo-PB, por 1 a 1, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Resultado que obriga os paulistas a buscarem a vitória ou um empate por mais de um gol na volta, marcada para o dia 19 de abril, em João Pessoa. Os paraibanos se classificam com um 0 a 0. Quem ganhar joga contra Goiás ou River-PI.

Com um time reserva, o Londrina-PR venceu o Parauapebas-PA por 1 a 0, no Estádio Rosenão, em Parauapebas. Com este resultado, os times voltam a se enfrentar no dia 7 de abril, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. O vencedor do duelo encara Cruzeiro ou Campinense-PB.

Goianésia e ABC empataram por 1 a 1, no Estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia. Por conta do empate, os dois times voltam a se enfrentar no dia 20 de abril, no Estádio Frasqueirão, em Natal. O vencedor do embate encara América-RN ou Gama-DF.

Confira os jogos da 1ª rodada da Copa do Brasil:

Quarta-feira

Goianésia-GO 1 x 1 ABC

Linense 1 x 1 Botafogo-PB

Parauapebas-PA 0 x 1 Londrina-PR

Rio Branco-ES 0 x 1 Santa Cruz

Imperatriz-MA 1 x 1 Fortaleza

Confiança-SE 1 x 0 Flamengo

Globo-RN 0 x 0 Bahia

Jogos desta quinta-feira

Vitória da Conquista-BA x Náutico

Ferroviária x Salgueiro

Ypiranga-RS x Atlético-GO

Brasil de Pelotas-RS x Atlético-PR