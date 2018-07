Santa Cruz visita o Palmeiras para retornar às primeiras colocações

A principal dúvida para a partida é o atacante Grafite. Vice-artilheiro da competição com seis gols, ele voltou de lesão na rodada anterior, mas deixou o campo com um problema na coxa direita. O jogador viajou para São Paulo depois do restante do elenco pois teria realizado exames médicos para saber a gravidade da contusão.

A comissão técnica nega qualquer problema, mas também não confirma a escalação. A boa notícia é que o atacante Keno está de volta. Ele ficou de fora das duas últimas partidas por causa de uma tendinite no joelho esquerdo. Wallyson retorna para o banco de reservas.

O Santa Cruz é o 10.º colocado com 11 pontos. Após oito jogos, venceu três, empatou duas vezes e perdeu outras três. Se conseguir um novo triunfo, encosta no G4 - o Santos é o quarto colocado com 13 pontos.