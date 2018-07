Santistas fazem coro contra a arbitragem

O presidente do Santos, Luís Alvaro Ribeiro, presente ao Beira-Rio, ficou inconformado com o lance em que Nei tirou a bola do gol depois de ela ter ultrapassado a risca. "Não foi a primeira e nem a última vez. Já está na hora de a Fifa rever sua posição extremamente conservadora e adotar a tecnologia idêntica aos jogos de tênis para tirar dúvidas em lances de gol", declarou.

Já o zagueiro Durval deixou claro que o sonho da tríplice coroa ficou distante. "Com oito pontos atrás, fica muito difícil", disse. Só o goleiro Rafael mostrou confiança. "Enquanto tivermos chances vamos lutar", garantiu.