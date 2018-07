Santistas provocam corintianos com a Libertadores

SANTOS

Clássico que é clássico é marcado por provocação de torcidas. Ontem não foi diferente. O principal sonho dos corintianos, a Libertadores, foi usada pelos santistas como forma de provocar o rival. Cantaram que o adversário nunca ganhou a taça e, de quebra, já fizeram projeção da terceira conquista do clube. Na quarta-feira a equipe encara o Once Caldas e até com empate chega às seminais. Único representante brasileiro vivo na competição, o Santos é apontado como principal favorito depois da queda de outros times fortes do País, como Cruzeiro e Internacional.

"Chora corintianos. Somos campeões e vocês ainda terão de ver a gente na Globo mostrando como se ganha a Libertadores", provocaram os santistas. Quatro invadiram o campo com uma faixa "Centernada", alusão ao ano do centenário do rival que passou sem conquistas.

O nome de Pará também foi bastante cantado pelos santistas, numa forma de incentivá-lo para a decisão do Pacaembu contra os colombianos. O lateral direito Jonathan deixou o campo, ontem, com lesão muscular na coxa e não atuará. "Foi um lance que poderia ter acontecido mesmo sem a sequência de jogos decisivos", lamentou o jogador, chorando.