Santo André derrota o Mirassol por 1 a 0 e é o campeão da Série A2 O Mirassol bem que tentou, mas viu o tão sonhado título do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - bater na trave. Neste sábado, em pleno estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), acabou sendo derrotado pelo Santo André por 1 a 0. O gol do título foi de Dudu Vieira, aos 45 minutos do primeiro tempo.