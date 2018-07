Santos abre 2 a 0, mas Galo reage

O Santos fez o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, Neymar anotou mais um tento histórico em sua 200.ª partida com a camisa santista, mas tudo isso não foi suficiente para segurar o contra-ataque do Atlético-MG. No final, o empate por 2 a 2 deixou todos frustrados. O Santos não conseguiu sua terceira vitória seguida e continua na briga pela Copa Sul-Americana. O Atlético-MG, vice-líder, tem nove pontos de distância para o Fluminense e uma rodada a menos para tirar a desvantagem.

O futebol sorri quando Neymar e Ronaldinho Gaúcho se encontram. Não só por aquilo que já fizeram, mas também pelo que inventam a cada encontro. Ontem, a noite foi de Neymar. Atuando com a camisa 200 em alusão ao número de jogos que completou, o craque fez mais um gol antológico aos 10 minutos. Deu um rolinho em Rafael Marques no meio de campo, saiu do carrinho de Leonardo Silva e partiu para cima do atordoado Júnior César. Balançou na entrada da área e tocou no contrapé do goleiro Victor. Era o 2 a 0, já que Miralles havia aberto o placar logo aos 17 segundos - o mais rápido do torneio - , após boa jogada de Felipe Anderson.

O gol de Neymar foi tão espetacular quanto o mais bonito de 2011 de acordo com a Fifa, anotado pelo próprio camisa 11 na vitória do Flamengo sobre o Santos por 5 a 4. Com o tento de ontem, Neymar já é candidato ao bi.

Esses feitos se tornam ainda mais impressionantes porque Neymar desembarcou às 5h da manhã no Aeroporto de Guarulhos depois de fazer dois gols e dar uma assistência na vitória da seleção brasileira sobre o Japão, por 4 a 0, na Polônia. O craque santista repetiu o sacrifício da partida contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 17.ª rodada. Na ocasião, deixou Estocolmo de jatinho e foi decisivo sobre os catarinenses por 3 a 1.

O Atlético não se intimidou com tantas proezas. Diminuindo os espaços no meio, conseguiu roubar a bola com mais eficiência e armar os contra-ataques. Aos 17, Serginho deu um drible da vaca em Léo e cruzou na medida para Bernard: 2 a 1.

Dez minutos depois, no único vacilo do volante Adriano, que fazia uma marcação implacável em Ronaldinho Gaúcho, o meia tocou para Marcos Rocha lançar Jô, que empatou o jogo. Em 26 minutos, empate por 2 a 2.

Todo esse entusiasmo e vibração foram interrompidos depois do empate do time mineiro. No lance de origem, o volante Rafael Marques sofreu pancada violenta na cabeça em uma dividida e saiu do estádio em uma ambulância (leia abaixo). Apesar do bom estado, passou a noite na Santa Casa de Santos em observação.

O jogo só retomou o ritmo inicial na metade da etapa final, quando Neymar conseguiu da marcação dupla dos mineiros e acertou um belo chute de fora, que fez Victor se esticar e espalmar para escanteio.

Aos 34, após novo choque de cabeça entre Bernard e Henrique, o atleticano levou a pior e teve de sair imobilizado, em situação menos preocupante que a do colega Rafael Marques. Aos 47, Neymar deu uma bela carretilha em Carlos César na linha lateral. O lance não deu em nada, mas trouxe o alto astral para uma partida marcada por azares.